Los cortes de pelo que más se van a llevar este 2023

Ya lo decíamos antes: el estilo 'bob' se ha convertido en el favorito de las famosas, pero si lo que buscas es algo más práctico y desenfadado que no haga falta peinarlo a diario, el 'shaggy' de Taylor Swift es la opción perfecta. Un corte de pelo que se caracteriza por ser una media melena, a la altura de los hombros, cortada en muchas capas y con flequillo. La clave para saber llevarla es intentar que no pierda su toque de movimiento y aspecto ligeramente despeinado. ¿Más ventajas? Es perfecto si tienes el pelo muy fino y con problemas de caída, y una opción cómoda y práctica ya que su propia forma hace que no haga casi falta peinarlo.