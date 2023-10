El champú sin sulfatos de Amazon que adoran las editoras de moda españolas

Otra de ellas lo confirma: “Compré este champú por primera vez al ver tantas reseñas positivas, decir que mi pelo es rubio fino y con decoloración por las mechas. Al principio no me convenció en absoluto, es más notaba el pelo áspero como la paja a pesar de usar el acondicionador de la misma gama, pero cansada de acumular botes de champú que no me iban bien me obligué a acabar el bote antes de comprar otro y fue lo mejor que pude hacer, a pesar de tardar bastante en ver el cambio mi pelo ahora parece otro, está fuerte y grueso, al hacerme una coleta noto como si tuviera más peso y al soltarlo no me quedan las marcas de la goma y apelmazado como me ocurría antes sino que lo cepillo y sigue con la misma fuerza de antes de recogerlo. Vamos que voy por el tercer bote y no lo cambio por ninguno y menos después de haber probado champús bastante más caros profesionales sin ningún resultado y menos parecido a lo logrado con este champú. Decir que lo uso siempre en conjunto con el acondicionador y alterno con mascarilla al menos una vez a la semana”: