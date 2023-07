El champú sin sulfatos de Amazon que vende más de mil botes al mes

Como editora de compras y un poco obsesa del mundo de la belleza en general, siempre trato de ir en busca de productos que arrasan y con los que, además, se obtienen resultados increíbles. Confieso que me alucina cuando doy con un cosmético cuyas ventas desmesuradas llaman mucho la atención. Por ello, mi radar me ha alertado en cuanto he leído que el champú sin sulfatos de Redken que se vende en Amazon consigue superar las mil ventas mensuales. ¿Cómo? ¿Por qué? Con la cantidad de propuestas que existen en el mercado resulta complicado dar con los motivos que llevan a un producto capilar en particular a convertirse en todo un hito.