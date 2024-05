Estas son las claves sobre el posible divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Es cierto que no es la primera vez que se habla de ello y que en el universo de Hollywood es muy habitual que de vez en cuando surjan este tipo de rumores, pero no podemos negar que estas últimas semanas han pasado cosas que podrían afirmar que a Jennifer Lopez y Ben Affleck el amor ya no les cautiva ni enloquece de la misma forma que aquel mes de julio de 2021 cuando confirmaron, vía Instagram, que volvían a estar juntos. Según el medio 'In Touch', la cantante habría obligado al actor a ir a terapia de pareja en un intento de resolver sus diferencias, aplacar el fuerte carácter que ambos tienen y salvar su matrimonio. Cierto o no, dicen que cuando el río suena, agua lleva.