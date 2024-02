El espectacular look de Jennifer López para presentar su último proyecto junto a Ben Affleck (y con beso incluido)

'This Is Me... Now' es el noveno álbum de estudio de Jennifer López y aunque, según sus propias palabras, puede que sea el último, no podemos tener más ganas de escucharlo. Será este próximo viernes 16 de febrero cuando verán la luz las trece canciones que lo componen y que hablan de la vida amorosa de la cantante, incluida su relación con el actor de Hollywood Ben Affleck. Affleck no solo está presente en dichas canciones, sino que también ha querido acompañar a su pareja en la presentación de 'This is Me...Now: A Love Story', el documental musical que se estrena al mismo tiempo que el disco y que es, probablemente, unos de los proyectos más personales de Jennfier López hasta la fecha.