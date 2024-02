Jennifer Lopez: tres looks de infarto y una actuación estelar con la que vuelve a coronarse como diva

La actriz y cantante ya nos había hecho un pequeño adelanto hace unos días cuando estrenó el videoclip de Can't get enough en el que hace un repaso de su historial amoroso y vuelve a vestirse de novia por enésima vez, pero ahora ha querido ofrecernos otra pequeña píldora de lo que nos espera en el programa Saturday Night Live, donde nos ha regalado dos actuaciones memorables.