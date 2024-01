Jennifer López se convierte en una impresionante ninfa del bosque con su look de Elie Saab en París

A primera hora del pasado lunes- y junto a una increíble Zendaya que nos dejó boquiabiertos con su nuevo flequillo- Jennifer López llegó a la capital francesa para abrir la Semana de la Alta Costura de París. Lo hizo concretamente durante el desfile de Schiaparelli y con un estilismo que no dejó indiferente a nadie. Tan solo dos días después, la cantante de 'On the Floor' ha vuelto a acaparar todos los 'flashes', esta vez en el desfile del diseñador libanés Eliee Sab.