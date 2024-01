Los 'momentazos' que nos han regalado los Globos de Oro 2024

Que Jennifer Lawrence es una de las actrices más simpáticas y espontáneas de Hollywood no es ninguna novedad. No hay año que no nos regale 'momentazos' únicos, como cuando en la alfombra roja de hace unos años dijo que "iba borracha" o cuando se cayó al subir las escaleras en los Oscar de 2013. En esta ocasión, la actriz, nominada por 'Sin malos rollos', hizo una broma segundos antes de que el jurado diera a conocer a la ganadora del premio a mejor actriz de musical o comedia. Dado que todas las quinielas apuntaban a que el premio sería para su compañera, Emma Stone, Jennifer Lawrence se dirigió a la cámara de los Globos de Oro segundos antes del fallo del jurado para amenazar a la organización: "Si no gano, me voy". Varios segundos más tarde, y después de que la organización cantara el nombre de Emma Stone, Jennifer Lawrence se levantaba efusivamente de su silla para aplaudir a su compañera.