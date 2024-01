Jennifer Lopez vuelve a vestirse de novia para recordar sus 4 bodas (y 3 divorcios) en su nuevo videoclip

El tema en cuestión se titula ‘Can’t get enough’ (“no me canso” en español) y supone el primer ‘single’ de su próximo disco ‘This is me… now’, la continuación del famosísimo ‘This is me… then’, que lanzó en 2002 e incluye superéxitos como ‘Jenny from the block’. Y, como decíamos, en el videoclip J.Lo recuerda la felicidad de sus matrimonios pasados y, también, el complicado final de estos.