La increíble coincidencia de Jennifer Lopez y Nadia Ferreira el día de su boda con Marc Anthony.

El caso es que el 5 de junio de 2004 la diva y el cantautor pasaron por el altar casi por sorpresa después de poner fin a sus respectivas relaciones (Marc Anthony se había divorciado solo cuatro días antes) y el 22 de febrero de 2008 llegaron al mundo sus dos hijos mellizos, Emme Maribel y Maximilian David. "No podría haber encontrado un padre mejor para mis hijos", aseguraba la del Bronx en una entrevista para la revista OK!. Sin embargo, lo suyo dejó de funcionar a por culpa del ritmo de trabajo y los viajes constantes y en 2011 decidieron tomar caminos por separado debido a algunas “diferencias irreconciliables”. No obstante el divorcio no se hizo efectivo hasta 2014, cuando comenzaron a rehacer su vida: ella con el deportista Álex Rodríguez y él con la modelo Shannon de Lima, con quien volvió a casarse. A pesar de todo, Jennifer y Marc siguen siendo buenísimos amigos, cuidan de sus dos hijos de manera equitativa y no es raro verles juntos sobre el escenario.