Hemos encontrado a la doble de Jennifer Lopez... ¡y es TikToker de belleza!

El hecho de que Jennifer Lopez haya compartido estas instantáneas coincide con la publicación de una extensa entrevista que ha concedido a la edición estadounidense de la revista Vogue en la que habla largo y tendido sobre su nueva vida junto a Ben Affleck y sobre por qué ha decidido cambiar su apellido una vez casada. "Puedo entender que algunas personas tengan sus sentimientos al respecto, y me parece bien, también. Pero si quieres saber lo que me parece a mí, simplemente creo que es algo romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y quizá soy ese tipo de chica", ha expresado JLO sobre su cambio. "La gente me va a seguir llamando Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que sea un problema", continúa diciendo en el mencionado reportaje.