Jennifer Lopez recrea su look de hace veinte años y el resultado es aún mejor que entonces

Este álbum pretende ser una continuación de This is me...then que acaba de cumplir su 20º aniversario y en el que se incluían temas como I'm glad, All I have o Dear Ben, la canción que le dedicó a su prometido entonces y ahora marido, Ben Affleck, la cual ahora tendrá una segunda parte según la información que ha compartido la propia cantante. ¿Y qué mejor que celebrar los veinte años del que asegura JLO es su disco favorito de todos los que ha publicado que recreando la instantánea que formaba parte de su portada?