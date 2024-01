Jennifer Lopez anuncia fecha de estreno y tráiler de la película sobre su vida

Jennifer Lopez nunca deja de sorprendernos. Hace ya más de un año que anunció el lanzamiento de su próximo disco This is me...now, una continuación del álbum This is me...then con motivo de su 20º aniversario. En aquel trabajo incluía uno de sus temas más conocidos, I'm glad, junto a otros como Dear Ben, la canción que le dedicó a su prometido entonces y ahora marido, Ben Affleck, y en este promete "un viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas", según palabras de la artista.