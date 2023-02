El corte de pelo perfecto cuando tienes miedo a cambiar de look

¿Cuántas veces has entrado en una peluquería y has dicho la famosa frase de "solo las puntas"? Seguramente que más de una. Y es que todas las mujeres necesitamos un buen corte de pelo alguna vez (o varias veces) en la vida, ya sea por cambiar de look, por sanear el cabello o, simplemente, porque nos apetece. Sin embargo, no todo el mundo se atreve a probar las tendencias más punteras del momento por miedo a que le quede mal o a tener que esperar meses y meses a que le crezca el pelo de nuevo. El ritual es más o menos el mismo: vamos a la peluquería y nos ofrecen un corte 'bob', como el que lleva Kaia Gerber, o mejor uno tipo 'garçon' o 'pixie', esos que rejuvenecen mucho y nos dan una sensación de seguridad y de frescura. También nos atrae el pelo corto pero supone un cambio muy radical con el que pocas se atreven por miedo al resultado.