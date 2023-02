El corte de moda que triunfa entre las celebrities más atrevidas

Seguro que en alguna etapa de tu vida has sentido que tu melena necesitaba un cambio. Y no nos referimos a sanear el cabello o a un cambio de tonalidad, sino a cambiar por completo de estilo y adoptar alguna de las tendencias del momento. Es más, con el inicio de año te replanteas siempre pasar por la peluquería para dar un giro al estilo. Pero el único que requisito que pides es que el largo de tu cabello no se toque. Solo quieres ir a la moda, sin renunciar al largo de la melena, es decir, con el corte mariposa que ha llevado Sara Carbonero a Clara Chía, o el corte original y atrevido más pedido en peluquerías.