Kristen Stewart se suma al corte de pelo que hizo furor en los 80

Pero si lo que buscas es un cambio de look radical, arriesgado e innovador, ideal para empezar la ansiada primavera más renovada que nunca y no sabes a qué corte de pelo tendencia rendirte, tranquila porque tenemos la solución. Bueno, realmente la tiene la actriz Kristen Stewart, que está estos días por el Festival de cine de Berlín, donde esta edición ejerce como presidenta del jurado, y que ha dejado a todo el mundo boquiabierto con una imagen en la que demuestra que a ella todo le sienta de maravilla y no tiene miedo a innovar.