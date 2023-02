Los cortes de pelo que mejor te sientan a los 20, 30 ó 40 años

Se recomienda que el largo del cabello no pase de la clavícula, aunque siempre el corte recomendado "dependerá del tipo de pelo y no solo de la edad, porque el cabello tiende a estropearse más por el propio proceso de envejecimiento y a veces no soporta ciertos largos". Tal y como asegura la estilista, a la mayoría de mujeres de esta edad les sientan bien el 'midi' y, especialmente los cortos como el 'pixie' que, además, tienen un efecto 'lifting' porque "resaltan los pómulos y llevan la atención al tercio superior del rostro".