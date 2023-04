Pelo rizado con flequillo: el corte para las que buscan un toque original en su look

Ya lo han dicho los expertos: se acabó el monopolio de los flequillos en cabellos lisos. Se trata de un corte ideal para quienes buscar cambiar de imagen y presumir de un look muy original. Pero ojo, porque hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de acudir a una peluquería a hacértelo como, por ejemplo, cuál es tu tipo de rizo para que al encogerse no te lleves ninguna sorpresa y quede excesivamente corto. Famosas como la actriz Natasha Lyonne o la cantante Selena Gomez, saben cómo llevar este estilo de flequillo, demostrando que no siempre tienen que ser rectos y del todo arreglados, especialmente si tienes el cabello ondulado.