9 peinados fáciles para decir adiós al pelo suelto y que favorecen un montón

¿Cansada de llevar siempre el mismo peinado con el pelo suelto? Es cierto que, o por falta de ganas o de inspiración, la mayoría solemos salir de casa con nuestra melena al aire, sin hacernos nada especial, lo que puede resultarnos un poco aburrido. Pero, ¡no te preocupes! porque existen muchas opciones de peinados fáciles para darle un nuevo estilo a tu cabello y que parezca increíble. Desde recogidos, ya sean trenzas, coletas o moños, lo que está claro es que tener el cabello largo nos proporciona infinidad de opciones que no resultan nada monótonas. Y qué decir de esas ondas que convierten un look en algo más juvenil y sexy. Eso sí, como la mayoría vamos por la vida a mil por hora, es importante que este tipo de peinados no supongan invertir muchas horas, tanto si te lo haces en casa como en una peluquería.