10 peinados (fáciles y rápidos) para pelo rizado que son perfectos para ir cómoda y con estilo en primavera

Igual que hay cortes de pelo que potencian los rizos y consiguen que en cuestión de minutos pasemos de un cabello sin forma a presumir de ‘pelazo’ -no es lo mismo una melena XXL que un corte ‘bob’, debemos encontrar el equilibrio perfecto teniendo en cuenta las facciones o la densidad del cabello-, también existen peinados que resultan más acertados para cabellos rizados u ondulados. Y no, lejos de lo que podrías imaginar, no todos requieren de grandes elaboraciones.