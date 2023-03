10 peinados súper fáciles cuando tienes el pelo largo

Si tienes la melena larga y no sabes cómo peinarte, hay muchas ideas y referencias que seguro te favorecerán. Desde recogidos, ya sean trenzas, coletas o moños, o simplemente dejándote una melena suelta y natural. Y qué decir de esas ondas que convierten un look en algo más juvenil y sexy. Eso sí, como la mayoría vamos por la vida a mil por hora, es importante que este peinado no suponga invertir muchas horas, tanto si te lo haces en casa como en una peluquería.