Estos son los 5 cortes para pelos rizados que mejor sientan

Otro momento importante es cuando decidimos ir a la peluquería a cortarnos el pelo, ya que los rizos exigen, no solo un cuidado especial, sino también un corte que siente bien y que no haga que el cabello parezca desigual o despeinado. No te olvides que es mucho más propenso al frizz que otras texturas capilares como el cabello lacio o también más complicado de peinar, ya que salen muchos nudos.