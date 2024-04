De Penélope Cruz a Jennifer Aniston: estos son los cortes de pelo que más llevaremos en 2024

No llevábamos ni diez días en 2024, cuando las actrices más queridas del panorama nacional e internacional nos cautivaron dejándose ver con un drástico cambio de look capilar. Jennifer Aniston aparecía con nueva melena en los Globos de Oro del pasado domingo y Penélope Cruz nos acaba de sorprender con su nuevo corte de pelo en la alfombra roja de los Governors Awards 2024. Aunque no son las únicas, algo tenemos claro y es un secreto a voces: la media melena será tendencia este año (y además favorece a todo tipo de rostros).