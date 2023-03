Cuatro peinados que siempre favorecen (da igual cómo sea tu corte de pelo)

También es importante que sepas que la forma en la que lleves tu pelo podrá cambiar tu look, dándole un toque más casual y desenfadado o, por el contrario, elevarlo y convertirlo en algo mucho más sofisticado. Siempre va a depender de dónde quieras lucirlo, ya sea en una fiesta, en una cita con amigas o para ir al trabajo. Por no hablar de la edad, que hace que nos volvamos menos arriesgadas a la hora de elegir la tendencia capilar que deseamos. Por eso, le hemos pedido a Helena Reyes, Brand Manager de My Organics, que nos seleccione cuatro peinados que serán súper tendencia los próximos meses, que son muy favorecedores para cualquier fisionomía del rostro, y que, si eres muy manitas, podrás hacértelos incluso en casa. ¿A qué estás esperando para presumir de pelazo?