6 cortes de pelo corto para sobrellevar la ola de calor

El estilo no está reñido con las altas temperaturas. En plena ola de calor (que podría no ser la última del verano), hemos preguntado a distintos expertos por los cortes de pelo corto más fresquitos, que figuran entre las tendencias en cabello de la temporada, que restan años (sí, estas opciones no envejecen, sino al contradio) y que son, además, muy favorecedores.