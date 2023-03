10 peinados para pelo corto rizado fáciles de hacer

Todas las primaveras nos entran ganas de hacer algo distinto. Desde probar un estilismo nuevo, un color diferente en los labios o un cambio de look. Llevamos meses viendo cómo el pelo corto no para de ganar posiciones y es una tendencia absoluta. Y si además de corto, es rizado, puedes encontrar infinidad de peinados fáciles y versátiles que no requieran mucho tiempo o habilidad para hacer. Al revisar los cortes más prometedores para este 2023 hemos encontrado que una amplia cantidad están pensados para pelo corto. Este año además, se propone una gran variedad de estilos entre los que podrás encontrar uno perfecto para ti. Todo depende de lo dispuesta que estés a arriesgarte. Podrás elegir entre algunos cortes como el clásico 'a tazón', que nos recuerda a la forma de casco que seguro que llevaste en tu infancia, hasta algunos tan atrevidos como el look de Jaime Lee Curtis en la alfombra de los Oscar 2023.