Descubre por qué el flequillo cortina es el corte de pelo más solicitado del 2023

Si no eres arriesgada y te da miedo cortarte el flequillo, hay una opción perfecta que te permite conservar tu media melena o tu corte de pelo largo, pero con la garantía de que no es nada extremo ni que hará que te vayas llorando de la peluquería. Nos referimos al flequillo cortina, uno de los más pedidos del momento ya que, no solo rejuvenece, sino que te aporta ese cambio de look que buscas pero de forma natural y escalonada. También es el que suelen elegir mucha mujeres que quieren llevar flequillo por primera vez, y es que, cuando llevas el pelo largo, cortar el flequillo es dar un gran paso y este tipo te permite dejar que crezca de forma más rápida si al final te arrepientes.