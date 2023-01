Cómo cambiar de look sin comprometer el largo de tu melena: este flequillo, que triunfa entre el 'star system' (y es tendencia), te lo pone fácil

Arancha Vázquez, estilista de Blow Dry Bar lo aconseja en cabellos lisos y ondulados, pero no tanto en los rizados, ya que al tener una textura más fuerte requiere trabajar más el flequillo. Según Diana Daureo el flequillo cortina no es la opción más acertada para el pelo rizado, pero sí un ‘gemelo’ degradado. Tampoco lo recomienda para los cabellos muy lacios “porque tendrán que trabajarse a diario mucho para que se vea bonito”. En cualquier caso, que no sea el flequillo idóneo para el cabello rizado no significa renunciar a él, ya que como expone Gabriel Llano actualmente hay modelos que lo llevan con una textura rizada y queda muy bonito. “Realmente con este tipo de pelo, tiene un punto rockero y queda muy cool”.