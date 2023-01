El truco del flequillo de Khloé Kardashian que ha cambiado la forma de su cara

Las críticas hacia su apariencia no han dejado de sucederse y la empresaria no ha tardado en responder a estos ataques: "Hablo abiertamente sobre mi operación de nariz y cualquiera que me 'admire' debe saber que he perdido más de 60 libras (aproximadamente 27 kilos) a lo largo de los años", ha dicho la influencer, quien ha aprovechado para lanzar un mensaje alto y claro a sus haters: "Si estás ofendido o no te gusta lo que ves, simplemente no tienes que decir nada".