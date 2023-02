El estilo parisino que inspira los cortes de pelo de 2023

Tanto se ha hablado del corte bob que casi a cualquiera que le preguntas dice que lo lleva. Que si nació en la I Guerra Mundial por cuestiones prácticas entre las enfermeras. Que si fue el peluquero Antoine de Paris quien lo creó para la actriz que dio vida a Juana de Arco en 1909... Lo cierto es que este look versátil y cómodo triunfa año tras año entre las parisinas y las que no lo son. Pero tras múltiples versiones este año vuelve a sus orígenes. La altura debe ser la misma que la de la mandíbula. Olvídate de capas. Y, eso sí, el llevar o no flequillo lo decides tú (aunque uno largo, que puedas meter justo por detrás de la oreja, sería perfecto). Si quieres darle un aire especial, engomínalo y marca las puntas hacia fuera.