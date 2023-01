El triunfo del maximalismo y cómo ‘Emily in Paris’ predijo el espíritu que dominará el armario en 2023.

A pesar de la generalización del sentimiento de querer arreglarse para cualquier evento, por cotidiano que sea, una encuesta de Business of Fashion revela que el 72% de los consumidores no está dispuesto a sacrificar el confort para ello. Es decir, no vale cualquier zapato de fiesta. Prueba de la caducidad de la frase ‘para presumir hay que sufrir’ es el hecho de que las búsquedas de tacones de plataforma han crecido un 75% entre 2021 y 2022, terminando de rematar el olvido de los stilettos. A cambio, triunfarán el calzado plano enjoyado, el tacón kitten y los mocasines, de todos los colores y formas.