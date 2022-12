Estos serán los flequillos más deseados del invierno

Además, el otro punto positivo de los flequillos es que permiten cambiar de look de forma sencilla. No hace falta pasar de una melena XXL a un pixie. Ni hay que esperar a que tu corte midi crezca para llevarlo. Si, de todos modos no terminas de animarte, puedes hacer una prueba con un postizo. Pilar Rubio, María Pedraza o Penélope Cruz son buenos ejemplos de que funciona sin tener que pasar por la tijera y sin siquiera salir de casa.