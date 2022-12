El flequillo postizo de Pilar Rubio es la mejor idea para cambiar de look este invierno de forma rápida

Si ya tienes los looks definitivos para estas fechas tan señaladas del mes diciembre, empezando por la cena de empresa y concluyendo con el de la noche de Fin de Año, ahora es momento de decidir los peinados que te van a acompañar en cada una de ellas. Y no, tampoco es tarea fácil. Dejando de lado a quienes siempre optan por la melena suelta o recurren a la clásica coleta alta, apuestas seguras, la Navidad es momento de jugar, de atreverse y crear. Esto no significa obligatoriamente que debas elegir un peinado elaborado que te mantenga horas frente al espejo o tengas que cambiar radicalmente de look, a veces la clave está en los pequeños detalles. Y sino que se lo digan a Pilar Rubio que casi sin darse cuenta se ha convertido en nuestra mejor fuente de inspiración para estos días festivos con un nuevo peinado que sin apenas riesgos consigue grandes resultados. ¿La clave? El flequillo postizo.