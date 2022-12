Dos 'tips' para brillar más en Navidad: coleta alta y flecos, según Paula Echevarría

Cada vez que Paula Echevarría publica una foto, confirmamos y reconfirmamos que es una de las 'influencers' con mejor gusto de la actualidad. No solo porque no hay propuesta 'street style' que se le resista, sino también porque sabe escoger con muy buen ojo qué llevar en ocasiones importantes y, por eso, debemos reconocer que su última aparición en escena no habría podido ser mejor de no ser por su mentalidad navideña.