Estos son los vaqueros joya de Mango que vas a querer llevar a tu próxima fiesta, palabra de Paula Echevarría

Si huyes de los vestidos esta temporada festiva, ni lo dudes, echa un vistazo al 'feed' de Instagram de Paula Echevarría. La actriz y colaboradora de televisión parece dispuesta a convencer a los más de 3 millones de seguidores que reúne tan solo en esta red social de que hay una alternativa a los tradicionales 'LBD', diseños de terciopelo o con las transparencias como protagonistas que suelen destacar en estas populares fechas navideñas. Y no, no se refiere únicamente al traje de chaqueta, uno de sus grandes comodines, sino a unos pantalones vaqueros brillantes. ¿Quién dijo que los 'jeans' no pueden ser perfectos para un look de fiesta?