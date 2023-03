El micro flequillo de Florence Pugh o el peinado más original de los Premios Oscar 2023

La actriz británica estrenó este look máxima tendencia hace tan solo unas semanas durante la celebración de otra de las grandes noches anuales del séptimo arte, los premios BAFTA. Un cambio "temporal" con el volvía a demostrar que no tiene miedo a jugar con su melena rubia. Ahora, en esta nueva cita de la moda y el cine, Pugh ha querido no solo mantener esta apuesta sino elevarla más si cabe para un resultado original y llamativo.