La solución para que no se te mueva el flequillo con el viento está en TikTok

Este consejo que nos da el Beauty TikTok no es algo que estuviera por inventar, de hecho es una técnica que muchos estilistas reconocen haber empleado para peinar a sus artistas para las alfombras rojas o 'photocalls'. Sim embargo hay que tener en cuenta que las ideas de esta red social no deben tomarse siempre al pie de la letra. El pegamento, aunque sea de pestañas, puede llegar a irritar nuestra piel o romper el pelo al intentar despegarlo si recurrimos a esta practica con demasiada frecuencia. Por eso nuestra recomendación es que no introduzcas este tip en tu rutina diaria sino más bien como un truco que poder utilizar de forma ocasional cuando lo veas necesario.