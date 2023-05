El ‘layering’, el truco definitivo para conseguir unas pestañas de infarto

Lo cierto es que, a la vista de este ‘post’ los resultados prometen ser espectaculares. Y no nos extraña porque, al mezclar distintos productos, conseguimos quedarnos con lo mejor de cada uno. En este caso, la ‘tiktoker’ (que cuenta con más de tres millones de ‘followers’) apuesta por unir las máscaras ‘Telescopic’ y ‘Lash Paradise’, ambas de L'oreal Paris y dos de los grandes emblemas de la marca. Pero las combinaciones son (casi) infinitas. Por ejemplo, podemos unir el volumen de impacto de la icónica ‘Better Than Sex’ de Too Faced, con la definición de la famosa ‘They're Real’ de Benefit. De igual forma, nos encanta el ‘mix’ de la nueva ‘Lash Clash’ de Yves Saint Laurent con la precisión del último lanzamiento de Mac, ‘Mac Stack’. Además, si quieres llevar esta nueva corriente al extremo, puedes sumar a esta rutina un ‘primer’, de tal forma que no sólo conseguirás preparar y tratar las pestañas sino que, además, aumentarás al máximo su densidad.