Los mejores filtros de TikTok que te ayudarán a maquillarte como una experta

Nos ha quedado más que claro que TikTok ya no es solo una red social para conocer el baile y la canción viral del momento. Va mucho más allá de eso. La plataforma del momento no deja de sorprendernos y es que todo lo que pasa por ella tiene el éxito asegurado. No solo sucede con prendas de ropa como el top dorado de Zara o los monos vaqueros que no paramos de ver, sino que gracias a TikTok también descubrimos técnicas y tendencias de maquillaje que consiguen acaparar toda atención y servirnos de inspiración.