Maquillaje de ojos con tattoos: la tendencia viral más bonita (y fácil) que probaremos gracias a TikTok.

No nos cansamos de decirlo: TikTok es mucho más que un espacio de bailecitos y ‘trends’ virales para adolescentes. Si te has dejado guiar por su algoritmo ya sabrás que la red social está repleta de talento y buenas ideas de cualquier ámbito; y el de la belleza es uno de los más fructíferos y que más atención acapara entre sus usuarias. Así, si hace unos días te descubríamos el ‘hot glue makeup’ (o maquillarse los ojos con pegamento caliente), hoy venimos a hablarte del ‘temporary tattoo makeup’, que no es otra cosa que usar calcomanías para crear los maquillajes de ojos más increíbles que hemos visto en mucho tiempo.