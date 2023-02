Hemos probado el polémico filtro de TikTok que te cambia la cara y este es el resultado

No hay ninguna duda de que TikTok es una de las redes sociales más poderosas de los últimos tiempos. En todos los sentidos. No solo ha logrado acumular millones de usuarios que se pasan horas al día consumiendo contenido de entretenimiento, sino que ha conseguido convertirse en una herramienta de búsqueda de información. Una herramienta en la que los usuarios entrenan a un algoritmo completamente personalizado y gracias al cuál consiguen obtener toda esa información y contenido que les interesa. Y es que ahora decimos que algo es tendencia gracias a TikTok, porque ese algo se 'viraliza' y logra, no solo un alcance de millones de visualizaciones, sino estar en boca de todos. Un ejemplo de ello son las últimas novedades en moda y belleza como el truco casero para rizar tu pelo o el body de Amazon que hace tipazo.