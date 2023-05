Maquillarse los ojos con "pegamento caliente", la nueva tendencia viral en TikTok (que no es tan loca como parece)

Esta idea no es precisamente nueva. En la Fashion Week de Nueva York ya empezamos a ver cómo las formas geométricas van ganando terreno en la estética moderna tal y como confirmaba Custo Barcelona con los looks por los que apostó para su desfile. También pudimos ver cómo el 3D se implementaba en los maquillajes de algunos desfiles. Un ejemplo de ello son las lágrimas falsas que lucieron algunos de los modelos de Head of State durante el evento.