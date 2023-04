Los productos con los que no querrás volver a usar base de maquillaje

No importa la época del año en la que estés, el protector solar es un elemento imprescindible en tu rutina diaria. Aunque creas que el sol no te dará directamente, las radiaciones que emite te afectan cada vez que sales a la calle. Estas se encargan del envejecimiento, la aparición de manchas en la piel y el deterioro de la misma. Por eso el fotoprotector no puede faltar en tu 'skincare rutine', ni siquiera en invierno.