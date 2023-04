Elige tu maquillaje según tu signo del zodiaco

Quienes creen en la astrología terminan leyendo todo lo que cae en sus manos, tratando de encontrar una respuesta para saber cómo actuar en los pequeños gestos del día a día. El maquillaje puede ser uno de ellos porque, con zodiaco o sin él, existe una máxima frente al espejo: así eres, así te maquillas. Encuentra qué look responde a tu lugar en el horóscopo. Raúl Padilla, maquillador de la firma essence, te da las claves para llevarlo a cabo. No se trata de emular a los gurús del maquillaje en Instagram, como la canadiense Setareh Hosseini (@starlit_makeup), que publica en su perfil looks espectaculares en los que combina su maestría a los pinceles con productos de efectos especiales, purpurinas y bien de apliques. Aquí lo que queremos es que te sientas identificada con aquello que rige tu personalidad, según tu signo, y no tengas miedo de expresarlo a través de un look de maquillaje concreto. Quizá descubras algo que te favorece y en lo que no habías reparado.