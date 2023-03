¿Está en el HORÓSCOPO la clave para encontrar tu pareja perfecta?

Siempre resulta curiosa (¡seguro que te ha pasado!) la forma en la que en más de una ocasión, cuando el horóscopo nos da la razón, le hacemos caso, pero cuando no, ignoramos completamente lo que nos dice... ¿Por qué lo hacemos? “Queremos que las cosas sean cómo a nosotros nos apetece, y nos encanta sentir la reafirmación de ello. “Saber o creer que sabemos” que algo va a suceder tiende a aportarnos seguridad. Y en realidad, es tan sólo una convicción de nuestra mente, ya que toda nuestra vida, excepto la muerte, es incertidumbre. ¡Y cómo nos asusta la incertidumbre cuando forma parte de nuestra naturaleza!”, observa la Cofundadora y CEO de Miistico. "Nos encanta reafirmar lo que creemos y decir "ya te lo dije". Pero ojo, yo también le echo la culpa a los astros incluso sin que estos me den la razón", dice para concluir la autora de 'Me lo han dicho los astros'.