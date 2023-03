¿Por qué la astrología es la obsesión de la generación Z (los nacidos entre1995 y el 2010)?

La pregunta que nos acecha es si puede la astrología, así como el horóscopo, realmente ayudarnos desde un plano psicológico o si podemos caer en la frustración cuando pensamos que algo va a ocurrir y luego no pasa… Maribel Jiménez responde. “La astrología psicológica no es predictiva, sino que nos ofrece un lenguaje psicológico para comprender mejor nuestro yo interno y su relación con el mundo que nos rodea a través de nuestra carta natal. Es una herramienta valiosa para ayudarnos a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestro potencial y tendencias naturales, pero es la persona siempre la que dirige su vida, quien toma las decisiones y se pone acción en la dirección de lo que desea. Además, la educación, las experiencias vitales y otros factores pueden influir en cómo se manifiestan estas tendencias astrológicas. Por tanto, no podemos considerar que sea algo determinante”, aclara. De hecho, cuando le preguntamos si realmente nos predispone el horóscopo a actuar de una forma determinada, señala que dependerá del nivel de consciencia y de autoconocimiento de cada uno. “Habrá personas que lean una noticia o un anuncio, no sólo el horóscopo, y se sientan predispuestas a actuar de un modo determinado porque dan un validez total a lo que leen. Sin embargo, una persona que entiende lo que es la astrología y la utiliza como herramienta de autoconocimiento, es muy probable que ni lea el horóscopo. Porque sabe que los horóscopos que se publican en medios de comunicación son muy vagos y generales en sus mensajes, al ser escritos para una audiencia amplia y general, y que no los puede aplicar a nivel particular”, dice la psicóloga holística.