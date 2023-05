Oda a la diversidad en 080 Barcelona Fashion más inclusiva y sostenible

En esta edición, el acontecimiento cuenta con el apoyo de 4 marcas patrocinadoras y 12 colaboradoras. Los patrocinadores son Kevin Murphy (peluquería oficial), MAC Cosmetics (maquillaje oficial), Moco Museum (contenidos culturales oficiales) y Nobu Hotel Barcelona (hotel oficial). En cuanto a los colaboradores, las marcas que participan en esta edición son: Thuya Professional Line (manicura oficial), Cointreau (licor oficial), Gin Gold (ginebra premium oficial), Vallformosa (cava oficial), Rowenta (planchado e higienización oficial), Natur All (agua oficial), La Roca Village (destino de moda oficial), INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi), DO Catalunya, DO Montsant i DO Penedès (vinos oficiales), y Formatges Can Pujol.