Tik Tok, la plataforma que ha empoderado a toda una generación

Por más que tenía claro los pasos que debía seguir para hacer su idea realidad, la italiana se enfrentó a un mar de dudas cuando compartió su proyecto con sus padres. “Estás loca, no tienes contactos ni medios para hacerlo real”, le dijeron, negándose a sustentar económicamente el proyecto de su hija. A más de una le resonarán estás palabras… Pero ella no se dio por vencida. “Después de mi experiencia en Estados Unidos me sentía tan empoderada… –recuerda con una sonrisa– estaba motivada, me sentía como Anna Wintour”. Aún a través de la pantalla (Camilla se conectó desde Italia para la entrevista) la confianza y el entusiasmo de la joven son tremendamente contagiosos. En ese momento empiezo a entender a sus fieles seguidores: estoy ante toda una leyenda ‘girlboss’.