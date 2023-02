Shakira: “Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”

El mexicano decide entonces dar un paso más y meterse un poquito más hondo en el polémico charco de BZRP, cuya letra es todo un ejemplo de cortes, indirectas y puñetazos líricos. ¿Dónde se sitúa ella en el debate desatado? “En el centro. Creo que yo también compraba la historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. Yo tuve el sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con ambos padres bajo el mismo techo, pero no todos los sueños en la vida se cumplen. Sin embargo, la vida encuentra la forma de compensarte de alguna manera. Conmigo lo ha hecho con creces con mis dos hijos, que me llenan de amor cada día. Me había creído la fábula de que la mujer necesita a un hombre, porque yo he sido emocionalmente muy dependiente de los hombres. He sido una enamorada del amor, pero creo que esa historieta, de alguna manera, la he entendido por fin desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma. Cuando una mujer ha de enfrentarse a los embates de la vida, sale fortalecida, porque aprendes a aceptar tus debilidades y tu vulnerabilidad, así como a expresar eso que se siente y ese dolor. Dicen que lo contrario a la depresión es la expresión. He logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar. Ahora, paradójicamente, me siento completa, porque siento que dependo de mí misma y tengo dos niños que dependen de mí, por lo que tengo que estar más fuerte que una leona”, asegura Shakira.