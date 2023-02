¿Tiene Shakira el síndrome del príncipe Harry?

A muchos les molesta que las canciones no hablen del dolor del corazón roto, sino de la capacidad de recoger esas piezas emocionales del suelo para convertirlas en confeti y salir adelante con fuerza, algo que por cierto, ya hicieron antes figuras como las de Gloria Gaynor. “Las canciones de ruptura cantadas por hombres están (a menudo) en la noble tradición del blues de ‘mi bebé, ella me dejó’ mientras se sientan sintiendo lástima por sí mismos. Pero si bien hay muchas mujeres con el corazón roto, hay también canciones sobre una mujer que se recupera y sigue adelante. Tanto I Will Survive de Gaynor como Flowers, de Miley Cyrus, son himnos esencialmente feministas. Las mujeres están empoderadas por su ruptura, no destruidas por ella”, explicaba a ‘The Guardian’ el analista de canciones James Masterton.